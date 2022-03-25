Мета окупантів про встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконана - Генштаб ЗСУ

Головні завдання окупантів: встановлення контролю над лівобережною частиною України, оточення міст і вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей - не були виконані, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Проте ворогові вдалося "частково досягти успіху в Донецькому операційному районі, щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між Ростовською областю та ТОТ АР Крим", - повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Поліському напрямку ворог намагається відновити положення своїх сил у районах міст Києва і Макарова, продовжує обстріл.

На Сіверському напрямку противник здійснює невдалі спроби блокування Чернігова.

На Броварському напрямі окупанти перейшли до оборони, здійснюють інженерне обладнання позицій.

"На Слобожанському напрямку противник блокує міста Суми та Харків. Завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Намагається відновити наступальні дії в районі Ізюма, зазнає втрат", - зазначають у Генштабі.

На Донецькому напрямку сили ворога на захопленні міст Попасна, Рубіжне і Маріуполь, проте успіху немає.

На Запорізькому напрямку агресор силами до п'яти БТГр перейшов до оборони.

На Південнобузькому напрямку противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони.