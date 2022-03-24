Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що завдяки цифровізації буде створено максимально безпечні умови для учасників вступної кампанії.

"Сьогодні ВРУ ухвалила законопроєкт №7132, яким дозволено одноразову зміну алгоритмів вступу до університетів та складання ДПА. Завдяки цифровізації будуть створені максимально безпечні умови для учасників вступної кампанії, а під час офлайн процедур будуть максимально дотримані безпекові протоколи", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Міністр наголосив, що заклади освіти мають докласти всіх зусиль, аби вступна кампанія пройшла на засадах доброчесності, а прагнення вступників були реалізовані на засадах максимальної прозорості.

"МОН спільно з Комітетом освіти, науки та інновацій ВРУ, освітянами, експертами та батьками в дуже оперативному режимі працює над остаточним механізмом вступу у 2022 році. Його розробка знаходиться на фінальній стадії, і вже найближчим часом він буде презентований", - заявив Шкарлет.

Раніше депутат Верховної Ради від фракції "Голос", секретар комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа заявила, що попередньо засуджується, що вступ до українських ВНЗ у 2022 році може бути проведений за мультипредметним онлайн-тестом (українська мова, історія України, математика).