Завдяки цифровізації будуть створені максимально безпечні умови для учасників вступної кампанії
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що завдяки цифровізації буде створено максимально безпечні умови для учасників вступної кампанії.
"Сьогодні ВРУ ухвалила законопроєкт №7132, яким дозволено одноразову зміну алгоритмів вступу до університетів та складання ДПА. Завдяки цифровізації будуть створені максимально безпечні умови для учасників вступної кампанії, а під час офлайн процедур будуть максимально дотримані безпекові протоколи", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.
Міністр наголосив, що заклади освіти мають докласти всіх зусиль, аби вступна кампанія пройшла на засадах доброчесності, а прагнення вступників були реалізовані на засадах максимальної прозорості.
"МОН спільно з Комітетом освіти, науки та інновацій ВРУ, освітянами, експертами та батьками в дуже оперативному режимі працює над остаточним механізмом вступу у 2022 році. Його розробка знаходиться на фінальній стадії, і вже найближчим часом він буде презентований", - заявив Шкарлет.
Раніше депутат Верховної Ради від фракції "Голос", секретар комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа заявила, що попередньо засуджується, що вступ до українських ВНЗ у 2022 році може бути проведений за мультипредметним онлайн-тестом (українська мова, історія України, математика).