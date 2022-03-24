США впроваджують нові санкції проти більш ніж 400 фізичних та юридичних осіб у РФ

США впроваджують нові санкції проти більш ніж 400 фізичних та юридичних осіб у РФ, повідомив президент США Джо Байден.

"Ми також оголошуємо про нові санкції щодо більш ніж 400 фізичних та юридичних осіб у координації з ЄС. Понад 300 членів Думи, олігархів та російських оборонних компаній, які підживлюють російську військову машину", - сказав Байден на пресконференції у Брюсселі в четвер.

Раніше пресслужба Білого дому повідомила, що США разом зі своїми союзниками і партнерами вводять додаткові санкції проти РФ через вторгнення російської армії в Україну.

Зазначається, що до нових санкційних списків потрапило понад 400 фізичних та юридичних осіб, серед яких 328 членів Держдуми РФ.