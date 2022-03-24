Окупанти закріпилися у Рубіжному та Попасній, але повністю їх не зайняли – голова Луганської обладміністрації

Російська окупаційна армія частково зайняла міста Рубіжне та Попасну Луганської області й закріпилася там, але саме місто не зайняла, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ну так буває – це війна. Не бачимо тут жодної такої прямо катастрофи. Нині перегрупування буде і наші повибивають їх з усіх міст", - сказав Гайдай в ефірі телеканалу "Київ", запис якого розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.

Водночас він зазначив, що в окупантів панічні настрої – "чому вони й закидають бомбами та ракетами". "Вони чітко розуміють, що наразі відкинуть їх там від Києва і до нас підійде настільки величезне підкріплення, що гнатимемо до самого російського кордону", - сказав голова обладміністрації.

Гайдай також розповів, що в окупованих населених пунктах Луганської області ще залишаються мирні жителі, не всі змогли виїхати, й окупанти не узгоджують "зелених коридорів" для евакуації тих, хто залишився.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 24 березня, російська авіація завдала ракетних ударів по містах Луганської області, скинула фосфорні бомби на Рубіжне, загинули чотири особи, серед яких двоє дітей, поранено шістьох людей.

"У росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація Росії почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою", – написав Гайдай у телеграмі у четвер уранці.

За його словами, за добу в області пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки, зокрема десять багатоповерхівок і 13 приватних будинків. Було охоплено полум'ям 16 із них. Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

"Наразі знеструмленими залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів перебувають без світла. Газопостачання відсутнє у 27 населених пунктах – у 22 повністю й у п'яти частково (загалом це приблизно 32 550 абонентів)", – повідомив Гайдай.