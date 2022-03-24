Події

10:59 24.03.2022

Окупанти закріпилися у Рубіжному та Попасній, але повністю їх не зайняли – голова Луганської обладміністрації

2 хв читати
Окупанти закріпилися у Рубіжному та Попасній, але повністю їх не зайняли – голова Луганської обладміністрації

Російська окупаційна армія частково зайняла міста Рубіжне та Попасну Луганської області й закріпилася там, але саме місто не зайняла, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ну так буває – це війна. Не бачимо тут жодної такої прямо катастрофи. Нині перегрупування буде і наші повибивають їх з усіх міст", - сказав Гайдай в ефірі телеканалу "Київ", запис якого розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.

Водночас він зазначив, що в окупантів панічні настрої – "чому вони й закидають бомбами та ракетами". "Вони чітко розуміють, що наразі відкинуть їх там від Києва і до нас підійде настільки величезне підкріплення, що гнатимемо до самого російського кордону", - сказав голова обладміністрації.

Гайдай також розповів, що в окупованих населених пунктах Луганської області ще залишаються мирні жителі, не всі змогли виїхати, й окупанти не узгоджують "зелених коридорів" для евакуації тих, хто залишився.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 24 березня, російська авіація завдала ракетних ударів по містах Луганської області, скинула фосфорні бомби на Рубіжне, загинули чотири особи, серед яких двоє дітей, поранено шістьох людей.

"У росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація Росії почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою", – написав Гайдай у телеграмі у четвер уранці.

За його словами, за добу в області пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки, зокрема десять багатоповерхівок і 13 приватних будинків. Було охоплено полум'ям 16 із них. Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

"Наразі знеструмленими залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів перебувають без світла. Газопостачання відсутнє у 27 населених пунктах – у 22 повністю й у п'яти частково (загалом це приблизно 32 550 абонентів)", – повідомив Гайдай.

 

Теги: #війна #луганська_область #гайдай
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:35 24.03.2022
У ніч проти четверга російські окупанти обстріляли ракетами густонаселений район Охтирки, є загиблі - мер

У ніч проти четверга російські окупанти обстріляли ракетами густонаселений район Охтирки, є загиблі - мер

10:03 24.03.2022
Окупанти обстріляли центр Харкова ракетами "Калібр" із кораблів ЧФ РФ - Синєгубов

Окупанти обстріляли центр Харкова ракетами "Калібр" із кораблів ЧФ РФ - Синєгубов

09:35 24.03.2022
Унаслідок російського вторгнення в Україні загинуло 128 дітей, понад 170 отримали поранення – Офіс генпрокурора

Унаслідок російського вторгнення в Україні загинуло 128 дітей, понад 170 отримали поранення – Офіс генпрокурора

09:23 24.03.2022
РФ втратила в Україні за 4 тижні війни 15,8 тис. особового складу, 530 танків та 108 літаків – Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні за 4 тижні війни 15,8 тис. особового складу, 530 танків та 108 літаків – Генштаб ЗСУ

09:12 24.03.2022
Глава Міноборони: Попереду дуже важкий період, єдиний шлях українців – вистояти під навалою Мордора

Глава Міноборони: Попереду дуже важкий період, єдиний шлях українців – вистояти під навалою Мордора

08:09 24.03.2022
За добу харківські рятувальники 30 разів виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 45 адрес – ДСНС

За добу харківські рятувальники 30 разів виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 45 адрес – ДСНС

08:00 24.03.2022
На Луганщині російська авіація вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного, загинули четверо людей, двоє з яких діти

На Луганщині російська авіація вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного, загинули четверо людей, двоє з яких діти

06:39 24.03.2022
Російське командування продовжує відновлювати втрати: у Смоленській області РФ набирають контрактників, залучають прибулих із Сирії

Російське командування продовжує відновлювати втрати: у Смоленській області РФ набирають контрактників, залучають прибулих із Сирії

05:54 24.03.2022
Члени Конгресу США ініціюють кримінальне розслідування вбивства російськими окупантами американського журналіста та волонтера в Україні

Члени Конгресу США ініціюють кримінальне розслідування вбивства російськими окупантами американського журналіста та волонтера в Україні

05:46 24.03.2022
Хакери Anonymous зламали базу даних Центробанк РФ

Хакери Anonymous зламали базу даних Центробанк РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії, автобуси для евакуації до Запоріжжя заблоковані

Унаслідок авіаобстрілу житлового району Охтирки пошкоджено понад 15 будинків, одна людина загинула

Кулеба закликав країни ЄС не платити за російські нафту й газ рублями

Унаслідок російського вторгнення в Україні загинуло 128 дітей, понад 170 отримали поранення – Офіс генпрокурора

РФ втратила в Україні за 4 тижні війни 15,8 тис. особового складу, 530 танків та 108 літаків – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

До Ради надійшла заява про звільнення Лещенка – представник Кабміну

Російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії, автобуси для евакуації до Запоріжжя заблоковані

Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО може бути продовжено на рік - ЗМІ

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощ, сніг і поривчастий вітер

Унаслідок авіаобстрілу житлового району Охтирки пошкоджено понад 15 будинків, одна людина загинула

КНДР випробувала новий тип міжконтинентальної балістичної ракети - Міноборони Японії

В Україні у четвер працюватимуть 7 коридорів для евакуації у Київській та Запорізькій областях - Верещук

Концентрація випарів аміаку у повітрі в межах допустимої норми - ДСНС у Чернігівській області

Посольство Словаччини переїхало до Ужгорода та відновило роботу

Кулеба закликав країни ЄС не платити за російські нафту й газ рублями

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА