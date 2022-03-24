В Україні у четвер працюватимуть 7 коридорів для евакуації у Київській та Запорізькій областях - Верещук

Сім гуманітарних коридорів працюватимуть в Україні в четвер, якими зможуть евакуюватися жителі населених пунктів Київської та Запорізької областей, а також м. Маріуполя Донецької області, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

На брифінгу в четвер вранці вона розповіла, що евакуація з Маріуполя здійснюватиметься, як і раніше, до Запоріжжя. Водночас автобуси для евакуації буде подано лише до м. Бердянська Запорізької області, де перебуває певна кількість жителів Маріуполя.

"Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27. 24 автобуси зараз перебувають на в'їзді до м. Бердянська, до них незабаром має доєднатись ще 21 автобус, які з 6-ї годині ранку виїхали з м. Токмак. Після проходження блокпоста на в'їзді до міста автобуси одразу ж будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію", - повідомила Верещук.

Крім того, за словами віцепрем'єра, до Бердянська направлено бензовоз, який поповнить запаси пального на заправках для маріупольців. Також буде поповнено запаси продуктів та медикаментів у штабах допомоги маріупольцям.

Верещук також розповіла, що у четвер будуть намагатися поновити евакуацію безпосередньо з Маріуполя та прилеглих сіл. "Чекаємо на обіцяне звільнення наших водіїв і рятівників ДСНС у Мангуші. Будемо намагатися дістатися до Мелекіна та Нікольського сьогодні", - повідомила вона.

Також у четвер здійснюватиметься евакуація з міст Пологи та Мелітополь Запорізької області до Запоріжжя. За словами віцепрем'єра, автобуси для евакуації з Пологів з 6-ї години ранку вирушили з м. Токмак і чекатимуть збору охочих залишити місто біля будівлі міської ради. У Мелітополі місце зборів – пожежна частина №9; автобуси для евакуації будуть відправлені із м. Запоріжжя.

Інші чотири коридори працюватимуть у Київській області, три з яких – у Броварському районі, для мешканців смт Велика Димерка (збір біля селищної ради на вул. Бобрицька, 1), с. Богданівка (збори біля сільради на вул. Богдана Хмельницького, 219) та із с. Бервиця (збори – міст через р. Трубіж між селами Мокрець та Заворичі). Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

За словами Верещук, також працюватиме коридор евакуації мешканців смт Макарів до м. Житомир. Місце збору – селищна рада, вул. Ростовського, 30. Автобуси для евакуації будуть відправлені з м. Біла Церква.