Концентрація випарів аміаку у повітрі в межах допустимої норми - ДСНС у Чернігівській області

Концентрація випарів аміаку у повітрі після припинення витоку аміаку з пошкодженого аміакопроводу – у межах допустимої норми, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

"Концентрація випарів аміаку у повітрі - у межах допустимої норми. Жертв та постраждалих немає", - послався на інформацію ДСНС голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі.

У ДСНС нагадали, що їх підрозділи в середу припинили витік аміаку з розгерметизованих аміакопроводу і технічної ємності, що стався внаслідок влучення снаряду у машинну залу аміачного цеху одного з підприємств харчової промисловості Чернігова.

ДСНС у Чернігівській області також повідомила, що за останню добу в області зареєстровано 24 пожежі, з них 11 – через обстріл російською армією населених пунктів (3 – промислові об'єкти, 5 – житловий сектор, 1 – транспорт, 2 – господарські будівлі).

Група піротехніків ДСНС за добу сім разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвалися (з початку війни виявлено та вилучено 106 таких вибухонебезпечних предметів).

Загалом із початку війни ліквідовано 358 пожеж, з яких 248 виникли через обстріли. Врятовано 44 особи, з них десять дітей.

Через ураження об'єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у Чернігові відсутнє електро-, тепло та водопостачання, газопостачання здійснюється частково. Відновлювальні роботи здійснюються за можливості.

Як зазначив у телеграмі голова Чернігівської обласної військової адміністрації Чаус, "по Чернігову москальська мразота гатила всю ніч: артобстріли, авіа обстріли. Чернігову знов дісталося".

Джерело: https://t.me/chernigivskaODA/617