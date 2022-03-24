Посольство Словаччини переїхало до Ужгорода та відновило роботу

Міністерство закордонних та європейських справ Словацької Республіки перенесло посольство Словаччини в Україні з Києва до Ужгорода, повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, повідомляє словацьке агентство новин TASR.

"Там уже працює заступник посла Словаччини. Посла буде відправлено до Ужгорода у четвер (24 березня)", - ідеться у повідомленні TASR.

Зазначається, що цим кроком Словаччина хоче показати, що вона залишається в Україні й у такий спосіб офіс повністю функціонуватиме з Ужгорода. Працюватимуть у посольстві ті самі співробітники, яких евакуювали з Києва. Міністерство постійно оцінюватиме ситуацію у зв'язку з війною.

"Вважаю це важливим кроком назустріч Україні. Це також важливий крок для дипломатичної служби, тому що вони допомагатимуть на місці, на кордоні. Вони повністю здійснюватимуть дипломатичну діяльність й особливо висвітлюватимуть події в Україні", - сказав Корчок.