Окупанти обстріляли центр Харкова ракетами "Калібр" із кораблів ЧФ РФ - Синєгубов

Минулої доби росіяни активізували обстріли Харкова з РСЗВ "Град" та "Ураган", а по центру міста завдали удару ракетами "Калібр" з кораблів Чорноморського флоту РФ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За минулу добу росіяни завдали 44 ударів, активізувалися РСЗВ "Град" та "Ураган" - 140 разів. По центру міста окупанти із кораблів Чорноморського флоту Росії випустили ракети "Калібр", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, увечері 23 березня ворог обстріляв Стару Салтівку (спальний район Харкова), а вранці 24 березня – Золочів, є постраждалі. Крім того, тривають бої в Ізюмському районі.

"Хоча росіяни і намагаються посилити напрямок, українська армія відбиває всі атаки поблизу Ізюма", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що ЗСУ збили ще два російські літаки.

Синєгубов зазначив, що Харківська ОВА спільно з Офісом президента та віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук намагаються знайти та повернути голову Циркунівської громади Миколу Сікаленка, викраденого окупантами вранці 22 березня.

"Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко досі перебуває в полоні ворога. Окупанти два дні тому викрали його з власного будинку. На сьогодні з Офісом президента, віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук робимо все, щоб знайти та повернути Миколу Сікаленка", - написав Синєгубов.