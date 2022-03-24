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09:12 24.03.2022

Глава Міноборони: Попереду дуже важкий період, єдиний шлях українців – вистояти під навалою Мордора

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Глава Міноборони: Попереду дуже важкий період, єдиний шлях українців – вистояти під навалою Мордора

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що період війни, що розпочалася нападом Росії на Крим понад вісім років тому, увійде в історію як "місяць незламності".

"Наші воїни вже уразили понад 100 російських літаків і понад 125 гелікоптерів, понад 520 танків та понад 1500 бронемашин. Сумарні втрати ворога – вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти – вже становлять понад 40 тис. людей. Збільшується кількість дезертирів", - написав Резніков у соцмережі "Фейсбук" у четвер.

Водночас глава Міноборони зазначив, що попереду в України ще "дуже важкий період".

"Російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров'ю своїх солдатів. Російське суспільство вже відчуває окремі наслідки, але залякане і пасивне", - написав він.

"Тому єдиний наш шлях – вистояти під навалою Мордора. Через біль, страх, втрати. Через усі випробування", - наголосив Резніков.

Він заявив, що українська армія вистояла та посилюється за рахунок резерву. "Стримує ворога і переходить до активної оборони. Поступово збільшується міжнародна підтримка", - зазначив глава Міноборони.

Резніков зазначає, що нині головне - щоб працювала економіка, яка "поступово переводиться на військові рейки".

"Щоб встояли системи життєзабезпечення, працювала логістика. Тут є складнощі, які ми не збираємося ховати та сприймаємо як завдання для вирішення", - пояснив міністр.

"Ми їх виженемо. Ми все відбудуємо. Ми очистимо нашу землю від наслідків війни. Це вимагатиме від нас напруження всіх сил і часу", - заявив Резніков.

 

Теги: #війна #міноборони #резніков
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