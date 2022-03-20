Події

21:17 20.03.2022

Зеленський і Джонсон обговорили просування інтересів України на зустрічах НАТО та G7

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Зеленський і Джонсон обговорили просування інтересів України на зустрічах НАТО та G7

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили подальшу британську підтримку України.

"Я говорив із президентом Зеленським сьогодні вдень, щоб викласти, як я працюватиму для просування інтересів України на зустрічах НАТО і G7 на цьому тижні. Велика Британія продовжить нарощувати військову, економічну та дипломатичну підтримку, щоб покласти край цьому жахливому конфлікту", - написав Джонсон у твіттері.

 

 

 

Теги: #нато #g7 #джонсон
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