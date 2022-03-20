Зеленський і Джонсон обговорили просування інтересів України на зустрічах НАТО та G7

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили подальшу британську підтримку України.

"Я говорив із президентом Зеленським сьогодні вдень, щоб викласти, як я працюватиму для просування інтересів України на зустрічах НАТО і G7 на цьому тижні. Велика Британія продовжить нарощувати військову, економічну та дипломатичну підтримку, щоб покласти край цьому жахливому конфлікту", - написав Джонсон у твіттері.