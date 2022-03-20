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18:53 20.03.2022

Я маю право на порівняння вашої історії та нашої - Зеленський, виступаючи перед членами парламенту, уряду та народом Ізраїлю

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Я маю право на порівняння вашої історії та нашої - Зеленський, виступаючи перед членами парламенту, уряду та народом Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський порівняв російське вторгнення до України з Другою світовою війною.

"Я маю право на порівняння нашої історії та вашої, нашої війни на виживання та Другої світової війни", - сказав він у неділю, виступаючи перед членами парламенту, уряду та народом Ізраїлю за допомогою відеозв'язку.

Зеленський сказав, що "день 24 лютого двічі увійшов до історії і обидва рази як трагедія - для українців, євреїв, для Європи, всього світу".

"24 лютого 1920 року було засновано Націонал-соціалістичну партію Німеччини, партію, яка забрала мільйони життів, знищувала народи. Цього самого дня 2022 року було віддано злочинний наказ про вторгнення в Україну", - сказав він.

Зеленський назвав вторгнення Росії в Україну "масштабною та підлою війною, спрямованою на знищення нашого народу - наших дітей, наших сімей, нашої держави, наших міст, нашої культури, всього того, що робить українців українцями".

Нагадавши про термін "остаточне розв'язання єврейського питання", що використовувався нацистами, Зеленський сказав, що в Кремлі тепер відкрито говорять про "остаточне розв'язання українського питання". "Це прозвучало відкрито на нараді в Москві, це наводили офіційні сайти", - сказав він, додавши: "Там так і кажуть - без війни в Україні ми не змогли б забезпечити нашу безпеку".

Теги: #ізраїль #війна #зеленський
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