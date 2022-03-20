Події

10:46 20.03.2022

На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних – голова ОВА

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На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних – голова ОВА

У Дніпропетровській області відновив роботу середній та великий бізнес - із 22 великих підприємств запрацювало 21, повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація з посиланням на її голову Валентина Резніченка.

Він назвав поновлення діяльності підприємців "поверненням до нормального життя".

Голова ОВА закликав усіх, хто має можливість, приступати до роботи.

"Нам потрібно, щоб працювала економіка. Щоб люди отримували зарплату. Щоб Україна стала ще сильнішою. Щоб ми збереглися – країна, область, місто, село", – зазначив Резніченко.

Теги: #україна #підприємства #дніпро #резніченко
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