Події

08:55 20.03.2022

У центральній частині Рубіжного триває зачистка від окупантів

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У центральній частині Рубіжного триває зачистка від окупантів

У ніч із суботи на неділю в Луганській області тривали бойові дії в районі Рубіжного та Попасної, станом на ранок відбувається зачистка центру Рубіжного від російських окупантів, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Доба на Луганщині пройшла вкрай напружено. Рашисти рівняли із землею Рубіжне та Попасну. За ніч ми не втратили ні сантиметра українських міст. У центральній частині Рубіжного проводиться зачистка", - написав Гайдай у фейсбуку в неділю вранці.

Він додав, що "рашисти "лднр" проводять мобілізацію, до своїх лав примусово забирають навіть дідусів. У них завершуються ресурси - отже, орки скоро видихнуться".

"Загинули двоє янголяток у віці приблизно одного і п'яти років, і жінка. Ще двоє постраждали, з них одна дитина. ДСНС врятувала та евакуйовала семеро людей, які потрапили під обстріл", - написав Гайдай.

За його словами, під обстрілами у суботу знаходилися міста всієї лінії Луганського фронту.

 

 

 

Теги: #фронт #ситуація #луганська

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