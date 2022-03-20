Події

08:46 20.03.2022

У результаті нічного ворожого обстрілу лише в одному районі Харкова загинуло 5 цивільних, серед них дитина

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У результаті нічного ворожого обстрілу лише в одному районі Харкова загинуло 5 цивільних, серед них дитина

У результаті нічного ворожого обстрілу Харкова в ніч із 19 на 20 березня лише в Індустріальному районі міста загинуло 5 цивільних, повідомив помічник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області В'ячеслав Марков.

"Лише в Індустріальному районі міста Харкова, за ніч з 19.03 на 20.03 від обстрілів загинуло п'ятеро цивільних людей. Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років", - написав Марков на своїй сторінці у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #жертви #харків #обстріл

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