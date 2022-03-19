НАЗК сформувало реєстр колаборантів для СБУ і закликає громадян допомагати розширювати список

Національне агентство із запобігання корупції сформувало для Служби безпеки України реєстр із 245 осіб, які можуть бути зрадниками України, та закликає громадян допомогти розширювати цей список, повідомляє пресслужба НАЗК у суботу.

"Зараз НАЗК допомагає СБУ виявляти колаборантів. За час співпраці силами наших працівників сформована база даних із 245 осіб, які можуть допомагати Росії. До списку потрапили: посадові особи всіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогові, а також поділяють його ідеологію; особи, які співпрацюють із ворогом, поширюють ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України", – йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що база даних постійно поповнюється завдяки допомозі українців.

"Ви теж можете приєднатися до пошуку зрадників України. Для цього вам потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта. Якщо ви знаєте про посадових осіб, які підтримують ідеї "руского міра" – "остаточного вирішення українського питання", пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам приєднатися до співпраці з ворогом або якимось іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це на пошту stopzrada@nazk.gov.ua", – повідомляють в агентстві.

Там додають, що за короткий час, поки працює ця пошта, від небайдужих громадян з усієї країни вже надійшло понад 60 повідомлень про можливих колаборантів.