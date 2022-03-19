Глава Миколаївської ОВА Кім закликав громадян за можливості прибирати трупи мертвих росіян: Ми не звірі, а трупна отрута заважатиме нашій посівній

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав громадян за можливості прибирати трупи загиблих російських військових, оскільки вони можуть стати проблемою для проведення посівної кампанії в регіоні.

"Багато є зараз територій, з яких відійшли орки. Втекли, залишивши обгорілі трупи, купи своїх товаришів по службі. Є проблема. Вони своїх не забирають, не завжди забирають. І якщо зараз у морози ще більш-менш, то до весни-літа це буде наша з вами проблема. ВСП та військові працюють, але прохання до тих, хто знає: а) повідомляти, де вони лежать у посадках…, б) за можливості збирати їх у мішечки. Ми ж не звірі", - сказав Кім у відеозверненні в суботу.

Він зазначив, що переконання про те, що мертві російські військові перетворяться на добрива, є міфом.

"Ні. Це буде довго, і потім трупна отрута заважатиме нашій же посівній. Собаки багато не з'їдять. Вовки теж… Тому я прошу, хто волонтерить, їх (трупи російських військових – ІФ) збирати, здавати кудись у рефрижератори та відправляти тому, щоб їх там за ДНК ідентифікували. У них також є мами", - підсумував Кім.