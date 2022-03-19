Події

20:09 19.03.2022

Глава Миколаївської ОВА Кім закликав громадян за можливості прибирати трупи мертвих росіян: Ми не звірі, а трупна отрута заважатиме нашій посівній

1 хв читати
Глава Миколаївської ОВА Кім закликав громадян за можливості прибирати трупи мертвих росіян: Ми не звірі, а трупна отрута заважатиме нашій посівній

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав громадян за можливості прибирати трупи загиблих російських військових, оскільки вони можуть стати проблемою для проведення посівної кампанії в регіоні.

"Багато є зараз територій, з яких відійшли орки. Втекли, залишивши обгорілі трупи, купи своїх товаришів по службі. Є проблема. Вони своїх не забирають, не завжди забирають. І якщо зараз у морози ще більш-менш, то до весни-літа це буде наша з вами проблема. ВСП та військові працюють, але прохання до тих, хто знає: а) повідомляти, де вони лежать у посадках…, б) за можливості збирати їх у мішечки. Ми ж не звірі", - сказав Кім у відеозверненні в суботу.

Він зазначив, що переконання про те, що мертві російські військові перетворяться на добрива, є міфом.

"Ні. Це буде довго, і потім трупна отрута заважатиме нашій же посівній. Собаки багато не з'їдять. Вовки теж… Тому я прошу, хто волонтерить, їх (трупи російських військових – ІФ) збирати, здавати кудись у рефрижератори та відправляти тому, щоб їх там за ДНК ідентифікували. У них також є мами", - підсумував Кім.

 

 

 

Теги: #заклик #миколаївська
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:45 19.03.2022
Порошенко закликав українців утриматися від політичних дискусій: Ми сильні, поки ми єдині

Порошенко закликав українців утриматися від політичних дискусій: Ми сильні, поки ми єдині

18:45 19.03.2022
Порошенко закликав союзників бути більш рішучими: Маємо разом примусити Путіна до миру

Порошенко закликав союзників бути більш рішучими: Маємо разом примусити Путіна до миру

17:40 18.03.2022
Подоляк закликав "експертів" не давати публічних порад владі як вести переговори з РФ та війну і не розколювати державу зсередини

Подоляк закликав "експертів" не давати публічних порад владі як вести переговори з РФ та війну і не розколювати державу зсередини

09:46 18.03.2022
Мінсоцполітики закликає світових виробників технічних засобів реабілітації припинити співпрацю з Росією та Білоруссю

Мінсоцполітики закликає світових виробників технічних засобів реабілітації припинити співпрацю з Росією та Білоруссю

22:48 17.03.2022
Куліба: Nestle відмовилася припинити діяльність у РФ, але ще не пізно передумати

Куліба: Nestle відмовилася припинити діяльність у РФ, але ще не пізно передумати

17:46 17.03.2022
Президент МКЧХ назвав низку кроків, які Україна та РФ мають зробити для зменшення страждання цивільного населення

Президент МКЧХ назвав низку кроків, які Україна та РФ мають зробити для зменшення страждання цивільного населення

17:12 17.03.2022
ВМС закликають українців не заповнювати жодних Google-форм про допомогу в комплектуванні підрозділів судномеханіками та електромеханіками

ВМС закликають українців не заповнювати жодних Google-форм про допомогу в комплектуванні підрозділів судномеханіками та електромеханіками

06:14 17.03.2022
Складіть зброю, так краще, ніж загинути на полі бою - Зеленський російським солдатам

Складіть зброю, так краще, ніж загинути на полі бою - Зеленський російським солдатам

22:09 16.03.2022
Шкарлет закликає створити серед країн ЄС фонд відновлення освітньо-наукової інфраструктури України

Шкарлет закликає створити серед країн ЄС фонд відновлення освітньо-наукової інфраструктури України

21:13 16.03.2022
Резніков закликає жителів ОРДЛО та Криму ухиляться від примусової мобілізації, або переходити на бік української армії

Резніков закликає жителів ОРДЛО та Криму ухиляться від примусової мобілізації, або переходити на бік української армії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупант зазнає серйозних втрат, мобілізація в Криму та ОРДЛО ускладнюється відсутністю резервів та відмовою місцевого населення від участі у війні в Україні – Генштаб ЗСУ

У Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули чоловік та дев’ятирічна дитина

Полонених російських військових залучать до відновлення економічного потенціалу України, або, можливо, вони підуть на обмін – Єнін

Російські окупанти не пропустили гумдопомогу на Херсонщину – голова ОВА

Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення та засудить російське варварство – Подоляк

ОСТАННЄ

НАЗК сформувало реєстр колаборантів для СБУ і закликає громадян допомагати розширювати список

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 20 березня з Києва, Харкова, Дніпра та інших міст

У суботу з десяти гумкоридорів спрацювало вісім через які евакуйовано 6,6 тис. людей - Верещук

Російські окупанти силоміць змушують жителів Маріуполя виїжджати на територію РФ

Окупант зазнає серйозних втрат, мобілізація в Криму та ОРДЛО ускладнюється відсутністю резервів та відмовою місцевого населення від участі у війні в Україні – Генштаб ЗСУ

Понад 2,1 тис. дітей, які виховуються у сімейних формах виховання, евакуйовані з небезпечних районів

У Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули чоловік та дев’ятирічна дитина

За добу в зоні ООС відбито 10 атак окупантів

За суботу на східному напрямку знищено шість російських танків, одинадцять БМП, чотири БТР, десять одиниць автотехніки, літак та БПЛА

Із установ інституційного догляду евакуйовано близько 5 тис. дітей із вразливих категорій - Мінсоцполітики

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА