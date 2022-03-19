Події

20:03 19.03.2022

За суботу на східному напрямку знищено шість російських танків, одинадцять БМП, чотири БТР, десять одиниць автотехніки, літак та БПЛА

1 хв читати
За суботу на східному напрямку знищено шість російських танків, одинадцять БМП, чотири БТР, десять одиниць автотехніки, літак та БПЛА

Українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 6 російських танків, 11 БМП, 4 БТР, 10 одиниць автотехніки, літак, БПЛА та понад 150 окупантів.

"Сьогодні, 19 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська зазнали тяжких втрат під час чергових спроб прорвати нашу оборону", – йдеться в повідомленні на сторінці ОТУ у фейсбук у суботу ввечері.

Зокрема, протягом дня на Донецькому напрямку було знищено 5 танків, 6 БМП, 4 одиниці автомобільної техніки, а також 1 БПЛА типу "Орлан".

Захисники Маріуполя продовжують демонструвати неймовірну стійкість та героїзм. Сьогодні вони знищили 1 танк та 2 БТР ворога. Крім того, за допомогою наявних засобів протиповітряної оборони знищено 1 літак (тип літака уточнюється).

"Не менш продуктивною була і робота українських "Богів війни" – знищено колону забезпечення у складі 2-х паливозаправників та 4-х одиниць автомобільної техніки. Також артилеристи відпрацювали за скупченням особового складу та техніки російської нечисті. Результат – знищено 5 БМП та 2 БТР", – йдеться в повідомленні.

"Щодо особового складу, то щонайменше 150 російських окупантів уже слухають Кобзона. Такими темпами українські воїни незабаром наберуть цілий стадіон шанувальників творчості любителя смажених бурятів", - зазначили українські військові.

 

 

 

Теги: #зсу #донецька #успіхи
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 19.03.2022
Російські окупанти силоміць змушують жителів Маріуполя виїжджати на територію РФ

Російські окупанти силоміць змушують жителів Маріуполя виїжджати на територію РФ

19:11 19.03.2022
На Запорізькому напрямку знищено російський вертоліт КА-52, ще один пошкоджено, ліквідовано близько 60 окупантів та бронетехніку

На Запорізькому напрямку знищено російський вертоліт КА-52, ще один пошкоджено, ліквідовано близько 60 окупантів та бронетехніку

14:46 19.03.2022
Головнокомандувач ЗСУ закликав українських політиків не розколювати країну, оцінюючи оперативну обстановку з тилу

Головнокомандувач ЗСУ закликав українських політиків не розколювати країну, оцінюючи оперативну обстановку з тилу

13:59 19.03.2022
На потреби ЗСУ спрямують понад 34 млн грн – Офіс генпрокурора

На потреби ЗСУ спрямують понад 34 млн грн – Офіс генпрокурора

10:02 19.03.2022
РФ втратила в Україні з 24 лютого 14,4 тис. особового складу, 466 танків і 95 літаків – Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні з 24 лютого 14,4 тис. особового складу, 466 танків і 95 літаків – Генштаб ЗСУ

09:48 19.03.2022
ЗСУ утримують позиції на Ізюмському напрямку, а в Харкові місцеві жителі допомогли виявити ДРГ у житловій багатоповерхівці - Синєгубов

ЗСУ утримують позиції на Ізюмському напрямку, а в Харкові місцеві жителі допомогли виявити ДРГ у житловій багатоповерхівці - Синєгубов

07:13 19.03.2022
Українські військові продовжують завдавати ударів по групі військ ворога

Українські військові продовжують завдавати ударів по групі військ ворога

07:09 19.03.2022
Головні завдання ворога, серед яких встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконано

Головні завдання ворога, серед яких встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконано

00:25 19.03.2022
За добу українські військові знищили 12 одиниць повітряної техніки противника

За добу українські військові знищили 12 одиниць повітряної техніки противника

19:58 18.03.2022
РФ планує перекинути в Україну деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази у Вірменії

РФ планує перекинути в Україну деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази у Вірменії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупант зазнає серйозних втрат, мобілізація в Криму та ОРДЛО ускладнюється відсутністю резервів та відмовою місцевого населення від участі у війні в Україні – Генштаб ЗСУ

У Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули чоловік та дев’ятирічна дитина

Полонених російських військових залучать до відновлення економічного потенціалу України, або, можливо, вони підуть на обмін – Єнін

Російські окупанти не пропустили гумдопомогу на Херсонщину – голова ОВА

Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення та засудить російське варварство – Подоляк

ОСТАННЄ

НАЗК сформувало реєстр колаборантів для СБУ і закликає громадян допомагати розширювати список

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 20 березня з Києва, Харкова, Дніпра та інших міст

У суботу з десяти гумкоридорів спрацювало вісім через які евакуйовано 6,6 тис. людей - Верещук

Окупант зазнає серйозних втрат, мобілізація в Криму та ОРДЛО ускладнюється відсутністю резервів та відмовою місцевого населення від участі у війні в Україні – Генштаб ЗСУ

Понад 2,1 тис. дітей, які виховуються у сімейних формах виховання, евакуйовані з небезпечних районів

У Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули чоловік та дев’ятирічна дитина

За добу в зоні ООС відбито 10 атак окупантів

Глава Миколаївської ОВА Кім закликав громадян за можливості прибирати трупи мертвих росіян: Ми не звірі, а трупна отрута заважатиме нашій посівній

Із установ інституційного догляду евакуйовано близько 5 тис. дітей із вразливих категорій - Мінсоцполітики

Міносвіти запускає телеграм-бот Info Science Bot для оперативного інформування вчених та інноваторів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА