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19:28 19.03.2022

Пекін закликає НАТО та США до діалогу з Росією щодо України

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Пекін закликає НАТО та США до діалогу з Росією щодо України

Влада Китаю виступає за те, щоб США і НАТО вели діалог з Росією як щодо ситуації в Україні, так і загалом за темою безпеки, заявив у суботу заступник глави МЗС КНР Ле Юйчен.

"США і НАТО слід налагодити діалог з Росією, щоб обговорити суть української кризи. Також це потрібно, щоб усунути побоювання щодо безпеки як Росії, так і України", - цитує дипломата Associated Press.

Розмірковуючи про роль НАТО після "холодної війни", заступник глави МЗС Китаю зазначив, що "замість припинити існування, НАТО продовжувала посилення, розширення". "Альянс брав участь у конфліктах у таких країнах, як Югославія, Ірак, Сирія та Афганістан", - наголосив міністр.

"Нескладно спрогнозувати наслідки руху за таким напрямом. Криза в Україні - це попередження саме про це", - додав він.

Говорячи про розширення НАТО і вплив цього на безпеку Росії, китайський дипломат наголосив, що "заганяти в кут велику країну, особливо ядерну державу, може призвести до жахливих наслідків".

 

 

Теги: #нато #китай #росія
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