США й надалі чинитимуть тиск на РФ, ізолюватимуть її на світовій арені - Байден

Президент США Джо Байден у середу заявив, що Вашингтон продовжить чинити тиск на Москву і має намір ізолювати Росію на міжнародній арені.

"Разом із нашими союзниками ми продовжимо чинити тиск на економіку Росії, що знаходиться під ударом, далі ізолювати її на світовій арені. Це наша мета", - заявив Байден, під час виступу в Білому домі.

За словами американського президента, США мають намір "послабити позиції" Росії, зміцнюючи при цьому "українські позиції як на полі бою, так і в переговорах".

Раніше в середу радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у телефонній розмові з секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим попередив, що Вашингтон продовжить впроваджувати санкції щодо Москви, і закликав РФ припинити військову агресію проти України.