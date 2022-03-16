Події

19:12 16.03.2022

Стефанчук направив на підпис Зеленському 21 законопроєкт, ухвалений Радою у вівторок

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав усі законопроєкти, ухвалені на засіданні парламенту 15 березня, та направив їх на підпис президентові України Володимиру Зеленському.

"Всі законопроєкти (а їх 21), ухвалені вчора Верховною Радою України, підготовлені, підписані та направлені на підпис президентові України", - повідомив він у фейсбуці у середу.

За його словами, зокрема, направлені на підпис президенту закони №7168 щодо продовження терміну дії воєнного стану до 25 квітня; №7137-д про створення умов для уникнення підвищення цін на пальне у період воєнного часу; №7151 про визнання добровольців Сил Територіальної оборони ЗСУ ветеранами війни.

Він також повідомив, що серед документів, спрямованих на підпис Зеленському, законопроект про спрощення звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та тих, хто доглядає таких осіб та хворих дітей (№7140-1), про фінансування судової системи (№ 6384), про оптимізацію діяльності поліції в умовах військового стану (№7147), про закріплення поняття "бойового імунітету" (№7145), про можливість скасування особі запобіжного заходу для його призову на військову службу (№7149 ), про гарантії збереження місця роботи та зарплати вчителям в умовах воєнного стану (№ 7133).

Серед підписаних спікером парламенту законопроектів також: №7161 про збільшення у особливий період загальної чисельності Держприкордонслужби на 7000 військовослужбовців; № 7167 – про збільшення на 67 млрд. витрат на армію та інші.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/379435290669982

Теги: #рада #президент #законопроекти
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