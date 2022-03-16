Події

18:45 16.03.2022

НАТО і далі підтримуватиме Україну в її протистоянні російській агресії – Столтенберг

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НАТО і далі підтримуватиме Україну в її протистоянні російській агресії – Столтенберг

Союзники НАТО і далі підтримуватимуть Україну та український народ у їхній боротьбі з російськими загарбниками.

Відповідну заяву в середу в Брюсселі після позачергового засідання Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів оборони зробив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг. У засіданні через захищений зв'язок узяв участь міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьогодні міністри погодилися, що ми маємо продовжувати надавати суттєву підтримку Україні, у тому числі військовими поставками, фінансовою та гуманітарною допомогою", - заявив генсек НАТО.

За словами Столтенберга, міністр оборони України Резніков "різко описав смерть та руйнування, спричинені війною президента Путіна, рішучий опір українців вторгненню та важливість нашої постійної підтримки". "Ми всі відзначили мужність українського народу та українських збройних сил. Союзники та партнери НАТО вже багато років підтримують Україну обладнанням та навчанням. Ми допомагаємо Україні відстоювати своє фундаментальне право на самооборону, свободу та демократію, надаючи значну кількість критично важливої військової техніки. Союзники та партнери з НАТО також приймають мільйони українських біженців", - нагадав він.

Генсек НАТО також закликав президента РФ Путіна зупинити війну та негайно вивести війська. "Зараз. І займатись дипломатією. Добросовісно", - наголосив Столтенберг.

Теги: #нато #столтенберг
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