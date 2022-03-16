Події

17:28 16.03.2022

Sotheby's та Christie's вирішили не проводити "російських торгів"

1 хв читати
Sotheby's та Christie's вирішили не проводити "російських торгів"

Аукціонні доми Sotheby's та Christie's прийняли рішення скасувати майбутні аукціони російського мистецтва через воєнну агресію Росії в Україні, повідомляє видання The Art Newspaper з посиланням на представників аукціонних домів.

"Sotheby's не проводитиме торгів російським мистецтвом у червні", - наводить видання заяву представника аукціонного дому. Він також додав, що серця та думки компанії звернені до всіх, хто постраждав від розв'язаної Росією війни проти України. Також повідомляється про скасування червневих торгів аукціонного дому Christie's.

Представники аукціонних домів у Росії наразі не змогли підтвердити "Інтерфаксу" цієї інформації.

Теги: #торги #світ #мистецтво #аукціони
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 16.03.2022
Чим раніше світ розірве всі зв'язки з РФ, тим краще - Кулеба

Чим раніше світ розірве всі зв'язки з РФ, тим краще - Кулеба

13:18 16.03.2022
Кулеба: Держави та міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників

Кулеба: Держави та міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників

12:52 16.03.2022
Україна закликає партнерів якнайшвидше запровадити безпольотну зону й надати їй системи ППО і ПРО - МЗС

Україна закликає партнерів якнайшвидше запровадити безпольотну зону й надати їй системи ППО і ПРО - МЗС

08:28 16.03.2022
Кількість смертей від COVID-19 у світі за тиждень упала на 17% - ВООЗ

Кількість смертей від COVID-19 у світі за тиждень упала на 17% - ВООЗ

06:34 16.03.2022
Я запрошую всіх друзів України відвідати Київ – Зеленський

Я запрошую всіх друзів України відвідати Київ – Зеленський

17:17 15.03.2022
Зеленський закликав українців у всьому світі зупинити бізнес великих корпорацій із Росією

Зеленський закликав українців у всьому світі зупинити бізнес великих корпорацій із Росією

10:10 14.03.2022
Кулеба: Забезпечте Україну зброєю, застосуйте до РФ більше санкцій, щоб запобігти ще більшій війні

Кулеба: Забезпечте Україну зброєю, застосуйте до РФ більше санкцій, щоб запобігти ще більшій війні

09:41 14.03.2022
Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії засуджують викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного

Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії засуджують викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного

00:36 14.03.2022
Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

22:48 13.03.2022
Церкви та релігійні організації закликали світових лідерів упровадити безпольотну зону над Україною - Мінкультури

Церкви та релігійні організації закликали світових лідерів упровадити безпольотну зону над Україною - Мінкультури

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли із "Градів" людей, які евакуювалися з Маріуполя, є загиблі - Генштаб ЗСУ

Зеленський підписав закон про легалізацію віртуальних активів в Україні

У МЗС України пообіцяли повернути Крим та притягти РФ до відповідальності за всі скоєні в Україні злочини

Харківські рятувальники гасять масштабну пожежу на ринку, що виникла через ворожі обстріли

У Херсонській міськраді саморозпустилася фракція "ОПЗЖ"

ОСТАННЄ

Мінфін США сформував список із 50 росіян, санкційний контроль за якими пріоритетний

Окупанти обстріляли із "Градів" людей, які евакуювалися з Маріуполя, є загиблі - Генштаб ЗСУ

Зеленський підписав закон про легалізацію віртуальних активів в Україні

За три тижні Харківщина отримала понад 200 вагонів та 100 фур гумдопомоги з інших регіонів і з-за кордону - Синєгубов

У МЗС України пообіцяли повернути Крим та притягти РФ до відповідальності за всі скоєні в Україні злочини

ДБР передало до держбюджету $1 млн, вилучений у працівника посольства під час спроби незаконного вивезення за кордон

Харківські рятувальники гасять масштабну пожежу на ринку, що виникла через ворожі обстріли

"Укрзалізниця" в експериментальному режимі запускає регіональний поїзд Чернівці - Львів

У Херсонській міськраді саморозпустилася фракція "ОПЗЖ"

Кулеба подякував Бахрейну за гуманітарну допомогу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА