Sotheby's та Christie's вирішили не проводити "російських торгів"

Аукціонні доми Sotheby's та Christie's прийняли рішення скасувати майбутні аукціони російського мистецтва через воєнну агресію Росії в Україні, повідомляє видання The Art Newspaper з посиланням на представників аукціонних домів.

"Sotheby's не проводитиме торгів російським мистецтвом у червні", - наводить видання заяву представника аукціонного дому. Він також додав, що серця та думки компанії звернені до всіх, хто постраждав від розв'язаної Росією війни проти України. Також повідомляється про скасування червневих торгів аукціонного дому Christie's.

Представники аукціонних домів у Росії наразі не змогли підтвердити "Інтерфаксу" цієї інформації.