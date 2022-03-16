Події

17:09 16.03.2022

"Укрзалізниця" в експериментальному режимі запускає регіональний поїзд Чернівці - Львів

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"Укрзалізниця" в експериментальному режимі запускає регіональний поїзд Чернівці - Львів

Регіональний поїзд сполученням Чернівці - Львів з метою вивчення попиту на перевезення за цим напрямком почне курсувати з 17 березня 2022 року, йдеться у повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

"З метою вивчення пасажиропотоку у сполученні Чернівці - Львів - Чернівці відновлюється рух регіонального поїзда №702/701, який курсуватиме цим маршрутом із зупинками на станціях "Снятин", "Коломия", "Івано-Франківськ" та "Ходорів", - зазначається у повідомленні.

Починаючи з 17 березня, поїзд №702/701 відправлятиметься із Львова о 18:10, із зупинками на станції "Ходорів" 19:07-19:10, "Івано-Франківськ" 20:11-20:14, "Коломия" 21:00-21:02, "Снятин" 21:30-21:32, і прибуватиме до Чернівців о 22:14.

З 18 березня цього року поїзд №702/701 відправлятиметься з Чернівців о 06:04, із зупинками у Снятині 06:40-06:42, Коломиї 07:08-07:11, Івано-Франківську 07:57-08:00, Ходорові 08:57-08:58, і прибуватиме до Львова о 09:53.

"Звертаємо увагу пасажирів, що регіональний поїзд у зазначеному сполученні курсуватиме в експериментальному режимі. Просимо уважно слідкувати за повідомленнями про можливі зміни у розкладі його руху на офіційних інформаційних ресурсах "Укрзалізниці" та безпосередньо на вокзалах", - наголошується у повідомленні УЗ.

 

Теги: #уз #поїзд #регіон #експеримент
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