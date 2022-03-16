Події

16:41 16.03.2022

Унаслідок агресії РФ на Ізюмщині зруйновано 12 шкіл - прокуратура

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Із початку вторгнення ЗС РФ на територію України окупанти систематично обстрілюють інфраструктуру та мирне населення Ізюмського району Харківської області.

"За 20 днів обстрілів військовослужбовці ЗС РФ пошкодили та зруйнували 12 загальноосвітніх шкіл в Ізюмському районі, три з яких - у м. Ізюм", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури слідчі СВ УСБУ в області розпочали низку кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #школи #руйнування #харківщина
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