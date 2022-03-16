Майже 4,4 тис. людей прибули з Маріуполя до Запоріжжя в середу - Маріупольська міськрада

Майже 4,4 тис. людей прибули з Маріуполя до Запоріжжя, із них понад 1 тис. діти, повідомляє Маріупольська міська рада.

"Понад 1 565 автомобілів прибули сьогодні з Маріуполя. Як повідомляє Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради, 4 329 осіб, серед яких 1 033 дитини, вже в Запоріжжі", - йдеться в повідомленні Маріупольської міськради.

Наголошується, що прибулі отримують необхідну допомогу: гаряче харчування, медикаменти, продукти, медики оглядають постраждалих, також надається психологічна допомога.

"Усі біженці отримають у Запоріжжі затишний прихисток. Нарешті ці люди зможуть відчути себе в безпеці та відпочити", - йдеться в повідомленні.