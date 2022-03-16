В Україні запустили Національний портал допомоги населенню (НПДН), який дає змогу знайти всі необхідні контакти та важливу інформацію для цивільних, які потребують допомоги.

Як повідомляється на сайті порталу, на сайті розміщені дані про те, до кого звертатися і як діяти за конкретних обставин під час війни.

На сайті доступна інформація і для тих, хто наразі перебуває в зоні спротиву, і для переселенців: питання безпеки; харчові продукти; евакуація; волонтерство; допомога з-за кордону; транспорт; житло; мобілізація тощо.

Портал створено у партнерстві з фондом "Повернися живим". Всі посилання на порталі перевірені, інформація постійно оновлюється.