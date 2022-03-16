Лисичанськ залишився без газопостачання через пошкоджені обстрілом розподільні мережі - ОГТСУ

Лисичанськ (Луганська обл.) через обстріли в ніч на середу залишився без газопостачання через пошкодження обстрілом розподільних мереж, повідомив "Оператор ГТС України".

"Нічний обстріл пошкодив газорозподільні мережі перед головним газорозподільним пунктом міста. "Лисичанськгаз" (підрозділ "Луганськгазу") ухвалив рішення перекрити газові мережі", - йдеться в повідомленні оператора.

За його даними, на 13:00 середи через бойові дії внаслідок воєнної агресії РФ в Україні призупинено роботу 38 з 1389 газорозподільних станцій (ГРС).

Поки що не відновлено газопостачання для споживачів у Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях, які отримували газ через ці станції.

ОГТСУ робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу своїх об'єктів у всіх регіонах.