"Укрпромінвест-Агро" готується до посівної в штатному режимі, забезпечений ресурсами

Агрохолдинг "Укрпромінвест-Агро" здійснює підготовку до посівної кампанії та обслуговування своїх цукрових заводів у раніше запланованому режимі, всі необхідні ресурси та ПММ уже на складах у Вінницькому регіоні, повідомляється на сайті аграрної групи в середу.

"Безперебійне функціонування українських підприємств на територіях, де не відбуваються бойові дії, - це не лише запорука соціальної стабільності держави сьогодні, а й фундамент відновлення країни після перемоги. Саме тому, навіть в умовах війни з російськими агресорами, "Укрпромінвест-Агро" не відхиляється від плану сільськогосподарських робіт, активно готується до посівної кампанії та сезону виробництва цукру", - зазначено в повідомленні компанії.

За даними агрохолдингу, в плановому режимі виконуються ремонтні роботи на Гайсинському та Крижопільському цукрових заводах компанії (обидва - Вінницька обл.), закуплено всі необхідні матеріали, а підрядники розпочали підготовку електростанцій заводів до нового виробничого сезону.

"Наші підприємства будуть готові прийняти та переробити і власний буряк, і буряк наших партнерів за програмою "Цукровий буряк - вибір розумних!", - цитує агрохолдинг першого заступника гендиректора "УПІ-Агро" Романа Огородова.

"Укрпромінвест-Агро" займається вирощуванням сільгоспкультур, виробництвом цукру, борошна, м'ясним і молочним тваринництвом. Земельний банк групи перевищує 122 тис. га, загальне поголів'я ВРХ - 6,3 тис., свиней - 12 тис. Загальні елеваторні потужності зі зберігання сільгоспкультур становлять 120 тис. тонн. Цукровий бізнес групи представлений двома цукровими заводами у Вінницькій області. Постачає продукцію переробки зернових у Молдову, Грузію, Туркменістан, Ізраїль, Палестину, Анголу, Ліван, Сирію, В'єтнам.

До складу "Укрпромінвест-Агро" входять ТОВ "Група "Агропродінвест", ПрАТ "ПК Поділля", ТОВ "ПК Зоря Поділля", ТОВ "Вінницький комбінат хлібопродуктів №2", АФ "Дніпроагролан", АФ "Іванківці", ТОВ "Мас-Агро", ТОВ "Правобережне" і ТОВ "Прогрес-НТ".

Власником агрохолдингу з грудня 2019 року є Олексій Порошенко.