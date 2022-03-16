Події

11:57 16.03.2022

Німецький E.ON, що закуповував невеликі партії у трейдерів "Газпрому", заявив про відмову від російського газу

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Німецький енергоконцерн E.ON заявив про відмову від нових купівель газу у трейдерів "Газпрому".

"E.ON має великий портфель закупівель для приватного сектора, а також для малих і середніх підприємств. Ми купуємо наш газ на оптових ринках у Європі. E.ON не має довгострокових контрактів на постачання безпосередньо з виробниками. Проте невелику кількість природного газу в нашому портфелі було закуплено в торговельних компаній "Газпрому" в Європі", - зазначається в заяві головного виконавчого директора E.ON SE Леонарда Бірнбаума.

У зв'язку з подіями в Україні "ми припинили купівлю нових обсягів у цих компаній".

У 2021 році постачання російського газу в Німеччину перевищили 50 млрд куб. м. Як свідчить довідка "Газпром експорту", основними покупцями російського газу в Німеччині є Uniper, Wingas, WIEH, VNG, OMV.

Теги: #газпром #німеччина #eon #купівлі
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