На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус із переселенцями: 7 людей загинули, 9 травмовані

Уранці в середу в Хмельницькій області в ДТП потрапив мікроавтобус із переселенцями, внаслідок цього 7 людей загинули, 9 дістали травм, повідомляє Національна поліція України.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 16 березня, близько 6:00 на трасі Кропивницький – Знам'янка біля с. Лозова Волочиської тергромади. Сталося зіткнення автобуса Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців із м. Дніпро в напрямку м. Тернопіль", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі.

Нацполіція інформує, що внаслідок ДТП водій і шестеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. "Ще дев'ятеро пасажирів транспортного засобу госпіталізовані в лікарню у Волочиську. Анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій і пасажир автобуса серйозно не постраждали", - йдеться в повідомленні.