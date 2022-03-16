Події

11:31 16.03.2022

На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус із переселенцями: 7 людей загинули, 9 травмовані

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На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус із переселенцями: 7 людей загинули, 9 травмовані

Уранці в середу в Хмельницькій області в ДТП потрапив мікроавтобус із переселенцями, внаслідок цього 7 людей загинули, 9 дістали травм, повідомляє Національна поліція України.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 16 березня, близько 6:00 на трасі Кропивницький – Знам'янка біля с. Лозова Волочиської тергромади. Сталося зіткнення автобуса Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців із м. Дніпро в напрямку м. Тернопіль", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі.

Нацполіція інформує, що внаслідок ДТП водій і шестеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. "Ще дев'ятеро пасажирів транспортного засобу госпіталізовані в лікарню у Волочиську. Анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій і пасажир автобуса серйозно не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Теги: #дтп #жертви #переселенці
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