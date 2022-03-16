Китай готовий до міжнародної співпраці для врегулювання ситуації в Україні шляхом переговорів - глава МЗС КНР

Китай вважає, що українську кризу має бути врегульовано дипломатичними засобами і готовий до міжнародної співпраці для досягнення цієї мети, заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї.

"Китай - миролюбна країна і завжди наполягала на мирному врегулюванні суперечок політичними засобами. Китай готовий співпрацювати з країнами ЄС, зокрема Нідерландами, щоб відіграти конструктивну роль у врегулюванні української кризи", - сказав міністр у телефонній розмові з нідерландським колегою Вопке Гукстрою.

Він висловив сподівання, що переговори між Росією та Україною приведуть до бажаного результату.

"Хоча прогрес досягається повільно, якщо переговори вдасться продовжити, є сподівання на припинення вогню та мирне майбутнє", - сказав Ван Ї, додавши, що "Китай продовжуватиме докладати зусиль, щоб домогтися миру та сприяти переговорам своїми методами".

Водночас глава МЗС КНР наголосив, що "за українською кризою стоять проблеми європейської безпеки".

За його словами, країнам Європи слід "сісти за стіл переговорів із російською стороною для поглибленого та всеосяжного діалогу, щоб обговорити створення збалансованого, ефективного та сталого механізму європейської безпеки".

Водночас Ван Ї заявив, що санкції США та Європи проти Росії "вкотре посилили важке відновлення світової економіки, а життєзабезпеченню населення різних країн світу було завдано невиправданих збитків".