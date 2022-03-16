Події

06:37 16.03.2022

Війна для Росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

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Війна для Росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії в Україні закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією.

"Громадяни Росії! Кожен із вас, хто має доступ до правдивої інформації, вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни. Ганьбою і бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії так само нелюдяно, як до українців ставилися ви, окупанти", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч проти середи.

Він додав, що саме від дій російських громадян залежатиме подальший результат подій.

"Хочу прямо сказати всім чиновникам РФ. Усім, хто має відношення до чинної влади: якщо ви залишитеся на посадах, якщо ви не виступите проти війни, міжнародна спільнота позбавить вас усього. Усього, що ви заробили за довгі роки. Цим уже займаються", – сказав президент.

"Те саме стосується системи пропаганди. Якщо ви залишаєтеся працювати на пропаганду, ви наражаєтеся на значно більший ризик, ніж якщо просто підете, просто звільнитеся. Ризику санкцій і міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни за виправдання військових злочинів. Звільняйтесь. Кілька місяців без роботи для вас точно будуть кращими, ніж все життя з міжнародним переслідуванням", - підсумував глава держави.

Теги: #війна #росія #експрес #підсумок
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