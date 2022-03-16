Російські окупанти вбили чотирьох жителів Донецької області – голова ОВА

Російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донецької області 15 березня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! 15 березня росіяни вбили ще чотирьох жителів області: двох у Вугледарі та двох у Верхньоторецькому. Крім того, сьогодні вдалося уточнити інформацію про ще двох загиблих у Яцьківці внаслідок авіаудару 10 березня та про двох загиблих у Маріуполі. Поранення сьогодні (15 березня – ІФ) отримали дві людини в Авдіївці та одна – в Олександрополі", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Точну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі, за його словами, встановити наразі неможливо.

Джерело: https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/506243061058253