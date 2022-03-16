Війна в Україні забрала життя щонайменше 691 цивільної особи, ще 1143 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, на 24:00 14 березня 2022 року становили 1834 цивільних (у зведенні на добу раніше – 1761), зокрема 691 загиблий (636), повідомляє управління Верховного комісара ООН із прав людини.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо останніми днями, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще очікують підтвердження", – наголошується у документі.

Згідно з ним, це стосується, наприклад, Волновахи, Маріуполя, Ізюма, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не внесені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшості випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари", – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 135 чоловіків, 99 жінок, 11 хлопчиків і 7 дівчаток, тоді як стать 30 дітей і 409 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 1143 поранених - 15 дівчаток і чотири хлопчики, а також 43 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинуло двоє дітей.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій і Луганській областях на північ 15 березня було зафіксовано 134 (122) загиблих і 448 (442) поранених на території, контрольованій урядом, та 39 (26) загиблих та 130 (130) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (в Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській і Чернігівській областях) ООН зафіксувала 518 (488) загиблих та 565 (553) поранених.

У зведенні також зазначено, що, за даними уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 10.00 15 березня на території, контрольованій урядом, загинули 97 (90) і були поранені понад 100 дітей.

Збільшення цифр у зазначеному зведенні порівняно з цифрами в попередньому зведенні не слід пояснювати лише новими випадками, що мали місце 14 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце в попередні дні, уточнюється у документі.