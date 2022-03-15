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20:22 15.03.2022

Рада збільшила витрати на армію в 2022 році на 67,6 млрд грн за рахунок кредиту Великої Британії на 1,7 млрд фунтів

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Витрати держбюджету на розвиток та закупівлю озброєння та військової техніки у 2022 році збільшено на 67,57 млрд грн за рахунок кредитів Великої Британії на загальну суму GBP1,7 млрд на розвиток можливостей Військово-морських сил ЗС України.

Відповідний закон (№7167) Верховна Рада ухвалила у вівторок 342 голосами.

Згідно з ним, загалом витрати держбюджету-2022 збільшено з 1 трлн 525,93 млрд грн до 1 трлн 593,5 млрд грн за рахунок нарощування спецфонду до 221,11 млрд грн.

Одночасно граничний розмір дефіциту держбюджету підвищено з 188,8 млрд. грн. до 256,36 млрд. грн., Зокрема за спецфондом – до 96,1 млрд. грн.

Крім того, у держбюджеті знято обмеження в 3% від його планових доходів щодо надання держгарантій, а також у 10 млрд грн і 20 млрд грн – відповідно на портфельні гарантії та на гарантії за кредитами для підвищення обороноздатності країни.

Закон також обмежує використання коштів із дорожнього фонду. "Насамперед їх витрачатимуть на боргові виплати держави, оборону, розвиток мережі та утримання доріг", – такий коментар до ухваленого документа дала фракція "Слуга народу".

Як зазначається в пояснювальній записці до закону, Україна має намір реалізувати державні інвестпроекти із закупівлі у британських постачальників двох тральщиків, їх доставки та обслуговування, спільного будівництва восьми ракетних катерів, доставки та встановлення систем озброєння на активні кораблі. Крім того, передбачається спільне будівництво фрегата, а також консультаційна та технічна підтримка будівництва військово-морської інфраструктури, включно з доставкою обладнання.

Як повідомлялося, Верховна Рада наприкінці січня цього року ратифікувала Рамкову міжурядову угоду про кредитну підтримку розвитку можливостей ВМС ЗСУ. Вона була підписана в Лондоні 12 листопада 2021 року та передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків та створення в Україні двох військово-морських баз.

Теги: #закон #держгарантії
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