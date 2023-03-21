Медицина

14:45 21.03.2023

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

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ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

Верховна Рада має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство).

За відповідний законопроєкт №8011 "Про внесення змін та доповнень до деяких законів з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство" проголосували в першому читанні 256 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.

Згідно з пропонованими змінами, у період дії воєнного або надзвичайного стану, в особливий період, а також у разі направлення до іншої країни для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки військовослужбовці мають право на безкоштовну участь у комплексі заходів, які реалізуються державою, з метою забезпечення права на біологічне батьківство (материнство) шляхом забору, консервації та зберігання репродуктивних клітин, які отримані від військовослужбовців, на випадок втрати репродуктивних функцій унаслідок поранення.

Законопроєкт передбачає, що це положення поширюється і на поліцейських, які виконують свої службові завдання в районах воєнних дій.

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями законопроєкту, до 31 грудня 2024 року заходи з реалізації права на біологічне батьківство (материнство) здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, шляхом реалізації пілотного проєкту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Теги: #рада #держгарантії #репродукція #батьківство

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