Медицина

19:44 29.01.2024

У Раді зареєстровано два законопроєкти, що регулюють постмортальне батьківство для військових

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У Раді зареєстровано два законопроєкти, що регулюють постмортальне батьківство для військових

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що регулюють, зокрема, проблему постмортального батьківства для військових.

Згідно з інформацією на парламентському сайті, наразі у ВР зареєстровано законопроєкт №10437, який вносить зміни до законодавства щодо забезпечення права військовослужбовця на біологічне батьківство (материнство), який визначить право розпоряджатися репродуктивними клітинами в разі загибелі або визнання померлим їхнього власника.

Авторами документа виступають 13 депутатів різних фракцій.

Ще один законопроєкт, №10438, зареєстрував депутат фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу. Він передбачає зміни до законодавства для вирішення питання збереження та використання репродуктивних клітин загиблих/померлих учасників війни.

Наразі тексти обох законопроєктів на сайті Ради відсутні.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ та соціальних мережах розпочалася дискусія навколо проблеми утилізації біоматеріалу та репродуктивних клітин загиблих військових, дружини яких у такий спосіб не мали змоги скористатися допоміжними репродуктивними технологіями (ДРТ) та завагітніти від загиблих чоловіків. Відповідно до закону, біоматеріал неживих має бути утилізований.

Своєю чергою, Міністерство охорони здоров'я уточнило, що кріобанки не утилізуватимуть заморожений біоматеріал загиблих військових, і колізію, яка не дає змоги зберігати біоматеріал загиблих військових, буде усунуто.

МОЗ нагадало, що 2024 року в Україні було запроваджено державне фінансування допоміжних репродуктивних технологій, а в березні 2024 року набере чинності закон, який дозволяє сім'ям військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини і використовувати їх для продовження роду українських захисників.

Теги: #військові #батьківство #законопроєкти

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