13:37 13.11.2025

Зеленський обговорив із військовим командуванням кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область провів безпекову нараду з військовим командуванням, і обговорив кадрові заходи для стабілізації в районі Рівнопілля.

"Головна увага – оперативній обстановці на Півдні, завданням бригад і полків, військовим і кадровим заходам для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля. Також – укріпленню інженерними заходами степногірського напрямку та евакуації цивільних із визначених районів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Окрім того, учасники наради обговорили протиповітряний захист доріг, логістики, критичної інфраструктури Запоріжжя.

Також була доповідь про оперативну обстановку в районі Покровського.

Президент повідомив, що він зустрівся з воїнами 17-го армійського корпусу та відзначив їх державними нагородами.

"Безумовно, схід України – великий виклик. І тут, на оріхівському напрямку, завжди було гаряче. Дякую всім солдатам, офіцерам, сержантам за те, що захищаєте цей напрямок – Запорізьку область у цілому, місто Запоріжжя, яке дуже важливе", - зауважив глава держави.

