Зеленський: Будь-яке рішення щодо виведення військ із Покровська є справою військових командирів

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Ситуація у Покровську є дуже складною, будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місці, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Інакше це буде занадто дорого для нас — найважливіше для нас — це наші солдати", - сказав він в інтерв’ю для Bloomberg.

Президент зазначив, що Росія прагне перемоги в Покровську, щоб переконати президента США Дональдв Трампа, що Україна повинна вивести свої війська з усього Донбасу, щоб закінчити війну.

"Ми не можемо залишити східну Україну. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. І головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, вони не рухатимуться далі. Немає стримуючого чинника", - наголосив президент.