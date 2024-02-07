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14:21 07.02.2024

Рада врегулювала проблеми постмортального батьківства/материнства для військовослужбовців

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Рада врегулювала проблеми постмортального батьківства/материнства для військовослужбовців

Верховна Рада врегулювала проблеми постмортального батьківства/материнства для військовослужбовців.

За відповідні зміни до законодавства для збереження генофонду українського народу (законопроєкт №10448) в цілому проголосували 264 депутати.

Законопроєкт, зокрема, пропонує, що в разі смерті або визнання загиблим військовослужбовця, його репродуктивні клітини можуть зберігатися протягом трьох років.

У разі народження дитини за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) з використанням репродуктивних клітин загиблого військовослужбовця, він визнається батьком/матір'ю дитини.

Теги: #військовослужбовці #батьківство

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