Верховна Рада врегулювала проблеми постмортального батьківства/материнства для військовослужбовців.

За відповідні зміни до законодавства для збереження генофонду українського народу (законопроєкт №10448) в цілому проголосували 264 депутати.

Законопроєкт, зокрема, пропонує, що в разі смерті або визнання загиблим військовослужбовця, його репродуктивні клітини можуть зберігатися протягом трьох років.

У разі народження дитини за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) з використанням репродуктивних клітин загиблого військовослужбовця, він визнається батьком/матір'ю дитини.