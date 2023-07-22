Кількість кредитів за програмою портфельних держгарантій у червні зросла вдвічі за зростання обсягу на 26% - Мінфін

Банки в червні видали 2116 кредитів за програмою державних гарантій на портфельній основі, що в 2,1 раза, або на 1129 кредити більше, ніж у травні, повідомила пресслужба Мінфіну в п'ятницю.

Як уточнили у відомстві, обсяг виданих кредитів зріс на 1,13 млрд грн, або на 26,1%, і становив 5,46 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, обсягом 2,87 млрд грн.

"У рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 25 789 кредитів на загальну суму 83,42 млрд грн", - інформує Мінфін.

Повідомляється, що станом на 1 липня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують понад 19,3 тис. кредитів на суму 58,35 млрд грн. Частка зобов'язань за основним боргом, частково забезпечених держгарантіями на портфельній основі, становили 28,18 млрд грн, або 78% від загального ліміту наданих гарантій (36,33 млрд грн).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 липня поточного року, за програмою держгарантій лідирує державний ПриватБанк: обслуговується 14,04 тис. кредитів на суму 21,61 млрд грн, що становить 90% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Місяцем раніше ці показники були істотно нижчими - 12,34 тис. кредитів на 18,86 млрд грн.

Слідом іде також державний Ощадбанк - майже 2,36 тис. кредитів загальною сумою 9,61 млрд грн, або 75% від ліміту банку, за червень кількість кредитів зросла на 0,12 тис. на суму 0,60 млрд грн.

Замикає трійку також державний Укргазбанк: на кінець червня він обслуговував 567 кредитів на 5,66 млрд грн (+20 кредитів за місяць приблизно на 40 млн грн), або 58% ліміту банку.

До першої п'ятірки програми увійшов ще один держбанк - Укрексімбанк: 305 позик на майже 4,96 млрд грн (за червень +4 позики за умови зниження обсягу на 0,2 млрд грн), або 58% ліміту, і єдиний представник приватних банків - ПУМБ: 411 кредитів обсягом 4 млрд грн (+26 кредитів приблизно на 0,15 млрд грн), або 97% ліміту.

До другої п'ятірки лідерів за обсягом обслуговуваних кредитів увійшли ПроКредит Банк - 433 кредити на 2,8 млрд грн (95% ліміту), Райффайзен Банк - 513 кредитів на 2,57 млрд грн (82% ліміту), ОТП Банк видав 233 кредити на 1,83 млрд грн (83% ліміту), банк "Восток" - 34 кредити на 869 млн грн (92% ліміту) і Креді Агріколь Банк - 86 кредитів на 857 млн грн (95% ліміту).

У третій п'ятірці Піреус банк - 35 кредитів на 535 млн грн (вичерпано 84% ліміту), Банк "Альянс" - 41 кредит на 489 млн грн (67% ліміту), ТАСкомбанк - 26 кредитів на 433 млн грн (42%), Банк Кредит Дніпро - 57 позик на 415 млн грн (71%) і банк "Південний" - 13 позик на 262 млн грн (85% ліміту).

Що стосується обсягу кредитів за областями, лідерами є Дніпропетровська область - обслуговується 1720 кредитів на 4,3 млрд грн, Львівська - 1618 кредитів на 3,87 млрд грн, Київ - 1375 кредитів на 4,43 млрд грн і Одеська область - 1345 кредитів на 4 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених держгарантіями на портфельній основі, обслуговуються в сільському господарстві - 7088 кредитів на загальну суму 35,43 млрд грн, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті транспортних засобів - 7601 кредит на 12,3 млрд грн, а також переробній промисловості - 1803 кредити на 6,3 млрд грн.