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18:44 15.03.2022

За відсутності повноважень ВРП передаватиме свої окремі функції Раді суддів України - закон

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За відсутності повноважень Вища рада правосуддя (ВРП) передаватиме свої окремі функції Раді суддів України відповідно до ухваленого Верховною Радою у вівторок законопроекту, за який проголосували 343 народні депутати.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, на час відсутності повноважень Вища рада правосуддя передає свої окремі функції (призначення голови державної судової адміністрації, його заступників; відрядження суддів; забезпечення авторитету правосуддя і незалежності суддів; затвердження положення про ЄСІТС - Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (і/або його окремі модулі тощо) Раді суддів України.

Водночас із метою швидкого й оперативного виконання зазначених повноважень, у період дії правового режиму надзвичайного або воєнного стану, запровадженого більше ніж у двох третинах областей України, та за умови відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя, зазначені повноваження передаються голові Верховного Суду або особі, що виконує його повноваження.

Закон також передбачає, що в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя державній судовій адміністрації України надаються повноваження визначати кількість суддів у суді (крім Верховного Суду), а також без узгодження з ВРП ухвалювати рішення про утворення територіальних управлінь державної судової адміністрації України та визначення їх кількості.

У період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя Службу судової охорони запропоновано повністю підпорядкувати державній судовій адміністрації України, а голова служби судової охорони, його заступники в зазначений період призначатимуться на посади без проведення конкурсу та звільнятимуться з посад головою державної судової адміністрації України.

Теги: #рада #закон
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