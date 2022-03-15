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18:34 15.03.2022

ВР розширила закон про правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, захоплені РФ після 24 лютого

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Верховна Рада поширила закон про правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, захоплені РФ після 24 лютого.

Відповідний законопроект № 7157 "Про забезпечення прав і свобод громадян і правового режиму на тимчасово окупованій території України у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України" народні депутати прийняли в цілому на пленарному засіданні у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Законопроект, зокрема, вносить зміни до закону "Про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Документ передбачає, що рішення про визнання територій тимчасово окупованих ухвалює Рада національної безпеки і оборони України, а вводить його в дію президент України.

Згідно з законопроектом в умовах воєнного стану правовий режим тимчасово окупованої території визначається, змінюється та скасовується за рішенням РНБО і вводиться в дію указом президента.

У законі з'явилася і нова стаття, згідно з якою вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцеві та будь-які інші референдуми, проведені на тимчасово окупованій території, зокрема за сприяння або участі державних органів і органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до Конституції та законів України, є недійсними й не мають правових наслідків.

Як повідомлялося, дія закону "Про забезпечення прав і свобод громадян і правового режиму на тимчасово окупованій території України" поширювалася тільки на тимчасово окупований Росією Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялося, за законопроект №7157 проголосував 341 народний депутат.

Теги: #рада #закон
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