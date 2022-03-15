ВР розширила закон про правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, захоплені РФ після 24 лютого

Верховна Рада поширила закон про правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, захоплені РФ після 24 лютого.

Відповідний законопроект № 7157 "Про забезпечення прав і свобод громадян і правового режиму на тимчасово окупованій території України у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України" народні депутати прийняли в цілому на пленарному засіданні у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Законопроект, зокрема, вносить зміни до закону "Про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Документ передбачає, що рішення про визнання територій тимчасово окупованих ухвалює Рада національної безпеки і оборони України, а вводить його в дію президент України.

Згідно з законопроектом в умовах воєнного стану правовий режим тимчасово окупованої території визначається, змінюється та скасовується за рішенням РНБО і вводиться в дію указом президента.

У законі з'явилася і нова стаття, згідно з якою вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцеві та будь-які інші референдуми, проведені на тимчасово окупованій території, зокрема за сприяння або участі державних органів і органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до Конституції та законів України, є недійсними й не мають правових наслідків.

Як повідомлялося, дія закону "Про забезпечення прав і свобод громадян і правового режиму на тимчасово окупованій території України" поширювалася тільки на тимчасово окупований Росією Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялося, за законопроект №7157 проголосував 341 народний депутат.