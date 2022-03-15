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17:49 15.03.2022

Росія має бути притягнута до відповідальності та повністю компенсувати всі втрати, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення, – глави МЗС України та Литви

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Росія має бути притягнута до відповідальності та повністю компенсувати всі втрати, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення, – глави МЗС України та Литви

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок провів у Львові зустріч із главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом, під час якої сторони засудили російське вторгнення та підтвердили європейські перспективи України, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Міністри засудили варварську агресію, яку РФ за безпосередньої участі РБ розпочала проти суверенної, мирної та незалежної України... Міністри наголосили на важливості якнайшвидшого відновлення економіки України після завершення війни. Росія має бути притягнута до відповідальності й повністю компенсувати всі втрати, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що міністри також обговорили вступ України до Європейського Союзу згідно з заявкою, яку президент України Володимир Зеленський подав 28 лютого 2022 року.

"Унаслідок військового вторгнення Росії Україна та Європа опинилися в особливому та безпрецедентному моменті історії. Україна зараз воює за свою безпеку та безпеку всієї Європи. Цього не можна забувати, оцінюючи перспективи членства України в ЄС. Надзвичайна ситуація потребує надзвичайних кроків і рішень. Україна належить до сім'ї Європейського Союзу", - наголошують у відомстві.

Уточнюється, що міністри також обговорили дії російських окупантів на об'єктах атомної енергетики України, які є грубим порушенням багатьох конвенцій із ядерної безпеки, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму.

У цьому контексті міністри закликали міжнародну спільноту знайти спосіб змусити Росію вивести війська з мирних ядерних об'єктів, запровадити щонайменше 30-кілометрові демілітаризовані зони навколо АЕС, а також забезпечити належні умови роботи персоналу й надати йому можливість відпочинку.

Теги: #литва #мзс #заява
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