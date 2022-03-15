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16:02 15.03.2022

Зеленський про НАТО: Ми почули, що нам туди не увійти, народ починає це розуміти та розраховувати на себе

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Зеленський про НАТО: Ми почули, що нам туди не увійти, народ починає це розуміти та розраховувати на себе

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі з лідерами держав Об'єднаного експедиційного корпусу, заявив, що в Україні почули, що до складу країн-членів НАТО їй не увійти, український народ починає це розуміти та розраховувати на себе.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо. Ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відчинені двері, але вже почули про те, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе та на наших партнерів, які нам допомагають", - сказав президент.

Він також додав, що Україна наразі не претендує на активізацію 5-ї статті договору про НАТО.

За словами глави держави, російське вторгнення в Україну знищило абсолютно все, на чому трималася безпека в регіоні.

"Упевнений, що і міжнародна безпека. Вага організації, на яку ми всі сподівалися, силу міжнародних конвенцій поставили під сумнів. І наймогутніший альянс світу, НАТО, альянс, який, схоже (сам – ІФ), або деякі його члени загіпнотизовані агресією Росії. Ми чуємо зараз дуже багато думок на тему третьої світової війни. Про те, що вона може розпочатися, якщо НАТО закриє небо над Україною для російських ракет і літаків", - сказав Зеленський, додавши, що бомбардування та знищення мирних українських міст через незакрите небо відбуваються вже зараз.

Звертаючись до співрозмовників, президент також нагадав про ракетний удар Росії по Яворівському полігону у Львівській області за 20 км від кордонів НАТО.

"Ми завжди говоримо про те, що наше небо потрібно захищати так само, як і небо альянсу. Але ми завжди розуміємо, що є "але". Але: якою буде відповідь НАТО членам альянсу, якщо вони вже звертаються з проханням про захист на випадок, якщо і до них прилетять російські ракети, і, не дай Боже, російські літаки?", - запитав він.

Президент наголосив, що для того, щоб п'ята стаття договору НАТО запрацювала на практиці, має бути впевненість у тому, що альянс не побоїться відреагувати, й "не буде цього гіпнозу НАТО про третю світову війну".

"Зараз цієї впевненості бути не може. Ми запропонували шлях для того, щоб Україна змогла захистити своє небо та людей самостійно. Я хотів би, щоб усі почули це, і особливо думали про самостійний захист тих країн, які мають спільний кордон з РФ. І ми робимо все, щоб отримати ППО та літаки, нагадую, потрібні нові формати взаємодії, рішучість, і якщо ми не можемо ввійти у відчинені двері, то ми маємо співпрацювати з такими спільнотами, з якими ми це можемо і які нам допомагатимуть. Ми хотіли б мати надійні гарантії", - резюмував Зеленський.

Стаття 5 "Колективна оборона" договору НАТО означає, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО.

 

Теги: #нато #народ #розуміння
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