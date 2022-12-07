Ми не маємо права залишити жодну людину в російській окупації – Зеленський у зверненні до Фонду захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до представників Фонду захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді, який реалізував низку проєктів у сфері захисту прав жертв геноциду та злочинів, заявив, що Україна не має права залишити жодну людину в російській окупації.

"24 лютого Росія почала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари. 1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити з-під окупації. Але ще майже стільки українських міст та сіл залишаються в окупації. А це означає, що наразі на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані", - заявив Зеленський.

"Ми не маємо права залишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були депортовані силою сотні тисяч українців. Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія", - додав він.

Президент також подякував США за підтримку України та боротьби її людей.

"Завжди є моменти, коли потрібно сказати: це не про політику, це – про життя. Завжди є моменти, коли потрібно підтримати, тому що підтримка означає більше, ніж просто щось дати чи зробити. Зараз саме такий час, коли підтримувати буквально означає рятувати – рятувати мільйони наших людей – батьків і дітей. І я вам вдячний за те, що ви з нами. За те, що США підтримують Україну", - сказав він.

При цьому, Зеленський висловив упевненість у тому, що одного разу українці скажуть, що вся Україна вільна і убезпечена від російських посягань.