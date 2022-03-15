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15:39 15.03.2022

Військову допомогу Заходу, що надходить на тиждень, Україна витрачає за 20 годин - Зеленський

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Військову допомогу Заходу, що надходить на тиждень, Україна витрачає за 20 годин - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав до збільшення обсягу військової допомоги з боку партнерів.

Виступаючи через відеозв'язок у вівторок на зустрічі глав держав Об'єднаного експедиційного корпусу, він заявив, що всі знають, що нам життєво необхідно сьогодні, – літаки. Зазначивши, що "без ваших зусиль було б складно", Зеленський сказав, що "нам потрібно ще".

"Наші люди беруть трофеї, ми захоплюємо російську техніку вдень, уночі, беремо все на полі бою та відправляємо знову в бій. Навіть зробили боєздатною стару радянську техніку, яка в нас не працювала, та все, що ми отримуємо від вас. Але обсяг, який ви даєте… на тиждень, ми використовуємо за 20 годин. У нас стільки окупантів, наші військові називають їх сарана". "На кожну людину - 20-30 їхніх людей, на один наш танк - 100 їхніх", - сказав він.

До Об'єднаного експедиційного корпусу входять Велика Британія, Данія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Голландія, Швеція та Норвегія.

Теги: #президент #допомога #захід
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