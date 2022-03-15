Зеленський про НАТО: Ми почули, що нам туди не увійти, народ починає це розуміти та розраховувати на себе

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі з лідерами держав Об'єднаного експедиційного корпусу, заявив, що в Україні почули, що до складу країн-членів НАТО їй не увійти, український народ починає це розуміти та розраховувати на себе.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо. Ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відчинені двері, але вже почули про те, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе та на наших партнерів, які нам допомагають", - сказав президент.

Він також додав, що Україна наразі не претендує на активізацію 5-ї статті договору про НАТО.

Далі буде.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/823