Події

15:04 15.03.2022

17 співробітників ДСНС загинули, 32 травмовані й один перебуває в полоні – відомство

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17 співробітників ДСНС загинули, 32 травмовані й один перебуває в полоні – відомство

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що під час активних бойових дій загинули 17 рятувальників, 32 травмовані й один у полоні.

"На жаль, внаслідок ведення бойових дій серед особового складу ДСНС є втрати. 17 осіб загинуло, 32 травмовано та одна особа знаходиться у полоні – це капітан, який ще 11 березня у смт Гостомель брав участь у евакуаційних заходах мирного населення", - заявив на брифінгу у Медіа Центрі Україна полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук.

За його словами, на сьогодні для виконання завдань за призначенням на цілодобовому чергуванні перебувають 14 тис. осіб та 3 тис. од. спеціальної пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

 

Теги: #війна #дснс #втрати
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