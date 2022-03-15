Події

14:45 15.03.2022

"Vodafone Україна" відкриває доступ майже до всього контенту у Vodafone TV

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"Vodafone Україна" відкриває доступ майже до всього контенту у Vodafone TV

Мобільний оператор Vodafone Україна відкрив доступ майже до всього контенту у Vodafone TV до 11 квітня 2022 року включно, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"Тепер можна безкоштовно дивитися понад 180 ТБ-каналів, кінофільми та серіали від популярних стримінгових сервісів. Крім того, для малюків будуть доступні мультфільми та аудіоказки", - йдеться у повідомленні.

У "Vodafone Україна" зазначають, що низка каналів розпочала щоденну трансляцію уроків для школярів. Так, дитячий телеканал "Піксель" транслюватиме уроки для 5-го класу щодня о 10:00 і для 6-го класу об 11:00.

Телеканал "ПлюсПлюс" показуватиме уроки для школярів трьох класів: 7-го з 10:00 щодня, 8-го з 11:00 та 11-го класу з 12:00.

Регіональні канали "Суспільного" транслюватимуть заняття для 9-го класу о 10:00 і для 10-го класу об 11:00.

Теги: #доступ #tv #vodafone
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